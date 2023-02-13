Jaume Grau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaume Grau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaume Grau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaume Grau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaume Grau 5 Mayıs 1997 tarihinde Tavernes de la Valldigna şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jaume Grau Ciscar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaume Grau Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Jaume Grau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jaume Grau'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaume Grau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaumegrau97/

Jaume Grau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaume Grau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaume Grau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaume Grau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

22 Temmuz 2016 yılında Navalcarnero

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

8 Temmuz 2019 yılında Osasuna

9 Temmuz 2019 yılında CD Lugo

21 Temmuz 2020 yılında Osasuna

24 Ağu 2020 yılında Tondela

30 Haziran 2021 yılında Osasuna

19 Ocak 2022 yılında Real Zaragoza

Jaume Grau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaume Grau şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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