Jaushua Sotirio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaushua Sotirio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaushua Sotirio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaushua Sotirio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaushua Sotirio 11 Ekim 1995 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Yeni Kaledonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaushua Sotirio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Jaushua Sotirio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaushua Sotirio'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaushua Sotirio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josh_sotirio/

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Jaushua Sotirio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaushua Sotirio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaushua Sotirio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaushua Sotirio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2019 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2022 yılında Newcastle

Jaushua Sotirio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaushua Sotirio şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jaushua Sotirio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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