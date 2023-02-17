Javan Ngoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javan Ngoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javan Ngoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javan Ngoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javan Ngoy 24 Temmuz 2001 tarihinde Kinsasha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Javan Ngoy Lumbu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javan Ngoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total football management yapmaktadır. Javan Ngoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Javan Ngoy'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javan Ngoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/24.ngoy/?fbclid=IwAR18pZxk6_L0GtqXg-R8D2jNDTG_8GHuxVP8eDCGTDg8mI7Ud-dsPa1C7xs

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Javan Ngoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javan Ngoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Javan Ngoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javan Ngoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında OH Leuven U21

Javan Ngoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javan Ngoy şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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