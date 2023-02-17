Javan Ngoyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javan Ngoyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javan Ngoyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javan Ngoyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javan Ngoyi 27 Kasım 2001 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javan Ngoyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstHalf yapmaktadır. Javan Ngoyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javan Ngoyi'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javan Ngoyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javan Ngoyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Javan Ngoyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javan Ngoyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Union SG U21

1 Temmuz 2022 yılında Olym. Charleroi

Javan Ngoyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javan Ngoyi şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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