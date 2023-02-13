Javi Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Alonso 1 Ağu 1998 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Alonso Bello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Alonso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRHfutbol yapmaktadır. Javi Alonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Javi Alonso'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Javi Alonso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/javitenerife10

Javi Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Tenerife B

1 Ağu 2020 yılında CD Tenerife

Javi Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Alonso şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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