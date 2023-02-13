Javi Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Diaz 15 Mayıs 1997 tarihinde Mairena del Aljarafe şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Díaz Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Diaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Evolution yapmaktadır. Javi Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Diaz'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Javi Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javids1/?hl=en

Javi Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2019 yılında Sevilla

7 Temmuz 2022 yılında CD Tenerife

Javi Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Diaz şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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