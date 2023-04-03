Javi Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javi Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javi Dominguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javi Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Dominguez 26 Mart 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Domínguez Arribas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Dominguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Dominguez'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Javi Dominguezboyu ve yaşı kaç

Javi Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Javi Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

1 Ağustos 2020 yılında RM Kastilya

14 Eylül 2020 yılında CF Talavera

30 Haziran 2021 yılında RM Kastilya

12 Temmuz 2021 yılında CF Talavera

12 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Javi Dominguez kimdir

Javi Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Dominguez şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Javi Dominguez nereli

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