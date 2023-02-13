Javi Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Hernandez 2 Mayıs 1998 tarihinde Jerez de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Hernández Carrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Hernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Javi Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Hernandez'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javi Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

17 Temmuz 2017 yılında CP El Ejido

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

13 Temmuz 2018 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2019 yılında RM Kastilya

28 Eylül 2020 yılında CD Leganés

19 Ağu 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında CD Leganés

Javi Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Hernandez şuan Girona FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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