Javi Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javi Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javi Jimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javi Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javi Jimenez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Jimenez 11 Ocak 1996 tarihinde Quesada şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Jiménez Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Jimenez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Javi Jimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javi Jimenez'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Jimenezboyu ve yaşı kaç

Javi Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Javi Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında FC Villarreal C

12 Temmuz 2016 yılında A. Malagueño

28 Temmuz 2017 yılında Gimnàstic

31 Ocak 2019 yılında CyD Leonesa

30 Ağu 2019 yılında Cornellà

11 Ağu 2020 yılında CD Mirandés

1 Temmuz 2021 yılında Málaga CF

Javi Jimenez kimdir

Javi Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Jimenez şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Javi Jimenez nereli

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