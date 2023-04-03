Javi Lancho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Lancho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Lancho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Lancho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Lancho 8 Nisan 2002 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Rodríguez Lancho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Lancho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Minguella Football Management yapmaktadır. Javi Lancho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javi Lancho'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Javi Lancho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Lancho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Lancho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Lancho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Şubat 2021 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında RCD Espanyol B

Javi Lancho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Lancho şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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