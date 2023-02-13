Javi Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Lopez 25 Mart 2002 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier López Carballo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Lopez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. Javi Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Javi Lopez'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Javi Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Alavés

1 Temmuz 2018 yılında Alavés U19

1 Temmuz 2019 yılında Depor. Alavés B

4 Ağu 2020 yılında Alavés

Javi Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Lopez şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Javi Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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