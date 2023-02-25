Javi Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Lopez 21 Ocak 1986 tarihinde Osuna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier López Rodriguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Javi Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 25 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Javi Lopez'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JaviLopez16

http://www.instagram.com/javilopez_16/

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Javi Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javi Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Betis B

1 Temmuz 2006 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2009 yılında Espanyol

21 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2020 yılında Adelaide United

Javi Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Lopez şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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