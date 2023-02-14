Javi Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Martinez 22 Aralık 1999 tarihinde Ólvega şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Martínez Calvo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Martinez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Javi Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javi Martinez'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javi Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2021 yılında Osasuna

1 Eylül 2022 yılında Albacete

30 Ocak 2023 yılında Osasuna

31 Ocak 2023 yılında SD Huesca

30 Haziran 2023 yılında Osasuna

Javi Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Martinez şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Javi Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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