Javi Mier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Mier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Mier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Mier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Mier 4 Şubat 1999 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Mier Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Mier Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM10 SPORT yapmaktadır. Javi Mier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javi Mier'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Javi Mier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Mier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Mier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Mier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2021 yılında Real Oviedo

Javi Mier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Mier şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Javi Mier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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