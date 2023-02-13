Javi Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javi Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javi Munoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javi Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javi Munoz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Munoz 28 Şubat 1995 tarihinde Parla şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Muñoz Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Munoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javi Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javi Munoz'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Munozboyu ve yaşı kaç

Javi Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javi Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

19 Temmuz 2017 yılında Lorca FC

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

12 Temmuz 2018 yılında Alavés

13 Temmuz 2018 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2019 yılında Alavés

31 Ocak 2020 yılında CD Tenerife

21 Temmuz 2020 yılında Alavés

19 Eylül 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Alavés

1 Temmuz 2021 yılında Eibar

Javi Munoz kimdir

Javi Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Munoz şuan Eibar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C. D. Parla Escuela

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Javi Munoz nereli

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