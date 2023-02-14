Javi Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Navarro 1 Ocak 1997 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Navarro Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Navarro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Javi Navarro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javi Navarro'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Javi Navarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javi97navarro/

Javi Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CE Europa

1 Ocak 2018 yılında Cádiz CF B

28 Ocak 2020 yılında Cádiz CF

29 Ocak 2020 yılında Ponferradina

21 Temmuz 2020 yılında Cádiz CF

16 Eylül 2020 yılında Albacete

18 Ocak 2021 yılında Cádiz CF

29 Ocak 2021 yılında Cádiz CF B

30 Ağu 2021 yılında Sanluqueño

1 Temmuz 2022 yılında San Fernando CD

4 Ocak 2023 yılında FC Schaffhausen

Javi Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Navarro şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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