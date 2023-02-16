Javi Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Perez 14 Ağu 1995 tarihinde Cabanillas del Campo şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Pérez Mateo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javi Perez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Perez'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Javi Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Guada. B

1 Temmuz 2014 yılında CD Guadalajara

15 Temmuz 2015 yılında UD Almería B

31 Ağu 2017 yılında R. Valladolid B

19 Temmuz 2019 yılında UD Ibiza

30 Ağu 2022 yılında Burgos CF

Javi Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Perez şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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