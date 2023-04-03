Javi Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Villar 15 Mart 2003 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Villar del Fraile şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Villar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Javi Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Villar'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Javi Villar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javiervillarr10/

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Javi Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Javi Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Barça U18

13 Eylül 2019 yılında Elche CF Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Elche Juvenil A

7 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2022 yılında RM Kastilya

Javi Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Villar şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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