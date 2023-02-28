Javier Altamirano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Altamirano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Altamirano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Altamirano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Altamirano 21 Ağustos 1999 tarihinde Talcahuano şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Javier Adolfo Altamirano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Altamirano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Javier Altamirano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Javier Altamirano'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Altamirano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Altamirano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Altamirano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Altamirano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Huachipato

Javier Altamirano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Altamirano şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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