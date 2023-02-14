Javier Aviles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Aviles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Aviles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Aviles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Aviles 17 Ağu 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Avilés Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Aviles Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Javier Aviles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Aviles'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Aviles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Aviles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Aviles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Aviles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Leganés U19

26 Ağu 2016 yılında Atl. Baleares

1 Şubat 2017 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Ocak 2018 yılında CD Leganés B

17 Ağu 2020 yılında CD Leganés

15 Ocak 2022 yılında Tondela

30 Haziran 2022 yılında CD Leganés

26 Ocak 2023 yılında CD Lugo

30 Haziran 2023 yılında CD Leganés

Javier Aviles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Aviles şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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