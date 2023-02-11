Javier Bayk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Bayk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Bayk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Bayk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Bayk 2 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Mauricio Bayk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Bayk Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Envision Soccer yapmaktadır. Javier Bayk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Bayk'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Javier Bayk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Bayk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Bayk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Bayk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2017 yılında FK Iskra

25 Ocak 2018 yılında Rudar Pljevlja

30 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2018 yılında CSD San Jorge

13 Ocak 2019 yılında La Serena

19 Şubat 2020 yılında Santa Cruz

1 Şubat 2021 yılında La Serena

2 Şubat 2021 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında San Luis

2 Haziran 2022 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Javier Bayk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Bayk şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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