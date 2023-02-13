Javier Belman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Belman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Belman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Belman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Belman 4 Ekim 1998 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Javier Belman Calvo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Belman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Javier Belman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Belman'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Belman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javierbelman_/

Javier Belman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Belman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Belman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Belman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Getafe CF Altya

1 Temmuz 2012 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

23 Eylül 2020 yılında CF Fuenlabrada

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2022 yılında CD Leganés

Javier Belman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Belman şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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