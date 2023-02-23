Javier Betegon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Betegon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Betegon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Betegon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Betegon 12 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Javier Raúl Betegón De León şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Betegon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Betegon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Betegon'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Betegon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Betegon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Javier Betegon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Betegon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2021 yılında Nacional U19

1 Nisan 2022 yılında Independiente

11 Temmuz 2022 yılında Etar

30 Haziran 2023 yılında Independiente

Javier Betegon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Betegon şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Javier Betegon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama U20 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.