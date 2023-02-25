Javier Burrai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Burrai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Burrai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Burrai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Burrai 9 Ekim 1990 tarihinde San Nicolás şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Javier Nicolás Burrai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Burrai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Javier Burrai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Javier Burrai'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Burrai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Burrai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Burrai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Burrai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2013 yılında Guillermo Brown

4 Ocak 2016 yılında Sarmiento Junin

14 Ağustos 2017 yılında Gimnasia (J)

10 Temmuz 2018 yılında CD Macará

2 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

Javier Burrai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Burrai şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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