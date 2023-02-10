Javier Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javier Cabrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javier Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javier Cabrera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Cabrera 18 Mart 1992 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Javier Cabrera Rivero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Cabrera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Javier Cabrera'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Cabreraboyu ve yaşı kaç

Javier Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Javier Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Wanderers

21 Temmuz 2014 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2015 yılında Wanderers

8 Temmuz 2016 yılında Argentinos Jrs.

17 Temmuz 2018 yılında Toluca

13 Şubat 2019 yılında Wanderers

9 Temmuz 2019 yılında Melbourne City

20 Ocak 2020 yılında CA Unión

31 Aralık 2020 yılında Melbourne City

15 Ocak 2021 yılında Argentinos Jrs.

Javier Cabrera kimdir

Javier Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Cabrera şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montevideo Wanderers (2005-2009)

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Javier Cabrera nereli

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