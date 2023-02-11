Javier Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Ferreira 15 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. Aslen Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Ferreira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Ferreira'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2016 yılında Rangers Talca

1 Ağu 2016 yılında CA Güemes

1 Eylül 2018 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Javier Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Ferreira şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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