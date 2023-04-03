Javier Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Javier Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Javier Hernandez 30 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Hernández Coarasa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Javier Hernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Javier Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Hernandez'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Javier Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Javier Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Espanyol U18
1 Temmuz 2021 yılında Esp. Juvenil A
1 Temmuz 2022 yılında RCD Espanyol B
Javier Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Javier Hernandez şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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