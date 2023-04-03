Javier Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Javier Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javier Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.