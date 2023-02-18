Javier Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Lopez 17 Eylül 1994 tarihinde Torreón şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Javier Eduardo López Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Lopez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Javier Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Lopez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/eduardochof19

http://www.instagram.com/eduardolopezchofis

Javier Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Javier Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2013 yılında Chivas

20 Ocak 2021 yılında San Jose

30 Haziran 2022 yılında Chivas

18 Temmuz 2022 yılında Pachuca

Javier Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Lopez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.