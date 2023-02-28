Javier Mum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Mum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Mum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Mum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Mum 24 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvator Ginesi uyrukludur.Gerçek adı da Javier Mum Boho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Mum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Mum'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Mum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javiermum_04/

Javier Mum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Mum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Mum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Mum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Javier Mum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Mum şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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