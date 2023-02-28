Javier Parraguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Parraguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Parraguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javier Parraguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javier Parraguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Parraguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Parraguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Parraguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Parraguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Parraguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Parraguez 31 Aralık 1989 tarihinde Cerro Navia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Javier Andrés Parraguez Herrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Parraguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Parraguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Parraguez'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Parraguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Parraguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Javier Parraguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Parraguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Melipilla

1 Ocak 2011 yılında CD Everton

1 Ocak 2012 yılında Magallanes CF

1 Temmuz 2013 yılında Dep. Linares

1 Temmuz 2014 yılında CD Puerto Montt

1 Temmuz 2015 yılında Huachipato

1 Temmuz 2016 yılında Wanderers

30 Haziran 2017 yılında Huachipato

31 Ocak 2019 yılında Colo Colo

4 Şubat 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Javier Parraguez kimdir

Javier Parraguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Parraguez şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Javier Parraguez nereli

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