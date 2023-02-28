Javier Quiroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Quiroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Quiroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Quiroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Quiroz 14 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Quiroz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Javier Quiroz'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Quiroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Quiroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Quiroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Quiroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Quiroz şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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