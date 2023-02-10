Javier Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javier Toledo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Javier Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javier Toledo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Toledo 24 Nisan 1986 tarihinde Marcos Juárez şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Fabián Toledo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Toledo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Javier Toledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Toledo'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Toledoboyu ve yaşı kaç

Javier Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javier Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2007 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2008 yılında Dep. Cuenca

1 Temmuz 2008 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2009 yılında Al-Ahli SFC

1 Şubat 2010 yılında Atlético-PR

30 Haziran 2010 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağu 2010 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2013 yılında Colo Colo

3 Şubat 2014 yılında Peñarol

26 Temmuz 2014 yılında Lobos BUAP

8 Temmuz 2015 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2016 yılında Estudiantes

30 Haziran 2017 yılında San Martín (SJ)

6 Temmuz 2017 yılında Sol de América

25 Ocak 2018 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

20 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

Javier Toledo kimdir

Javier Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Toledo şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Javier Toledo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Nicolas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emiliano Ellacopulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Ellacopulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emiliano Ellacopulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Ellacopulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Mosca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Mosca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Mosca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Mosca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"