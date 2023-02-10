Javier Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Toledo 24 Nisan 1986 tarihinde Marcos Juárez şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Fabián Toledo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Toledo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Javier Toledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Toledo'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Javier Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2007 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2008 yılında Dep. Cuenca

1 Temmuz 2008 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2009 yılında Al-Ahli SFC

1 Şubat 2010 yılında Atlético-PR

30 Haziran 2010 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağu 2010 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2013 yılında Colo Colo

3 Şubat 2014 yılında Peñarol

26 Temmuz 2014 yılında Lobos BUAP

8 Temmuz 2015 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2016 yılında Estudiantes

30 Haziran 2017 yılında San Martín (SJ)

6 Temmuz 2017 yılında Sol de América

25 Ocak 2018 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

20 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

Javier Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Toledo şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.