Javier Trauco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Trauco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Trauco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Trauco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Trauco 22 Mayıs 1991 tarihinde Tarapoto şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Javier Alejandro Trauco Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Trauco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Javier Trauco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Trauco'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Trauco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/traucojavier/

http://www.facebook.com/javier.traucoramirez.1

Haberin Devamı

Javier Trauco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Trauco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Javier Trauco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Trauco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında JC Mariátegui

1 Ocak 2018 yılında Unión Tarapoto

20 Kasım 2018 yılında Santos FC

1 Ocak 2019 yılında Dep. El Inca

29 Ağustos 2019 yılında Llacuabamba

1 Ocak 2021 yılında Sport Huancayo

1 Şubat 2022 yılında Llacuabamba

1 Temmuz 2022 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Javier Trauco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Trauco şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo Radar (2006), Deportivo Martínez de Campagñón (2007), AD San Martín (2008), Unión Tarapoto (2008-2010), Deportivo Santa Rosa (2011), Deportivo San Juan (2011), UNSM Tarapoto (2012), Deportivo Santos (2012), Deportivo Cali Tarapoto (2013-2014). Unión César Vallejo (2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.