Javier Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Vallejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Vallejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Vallejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Vallejo 3 Ocak 2004 tarihinde Sáenz Peña şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Nicolás Vallejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Vallejo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Vallejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Vallejo'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Javier Vallejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Vallejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Vallejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Vallejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Indep'te II

1 Ocak 2023 yılında Independiente

Javier Vallejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Vallejo şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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