Javier Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javier Velazquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javier Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javier Velazquez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Velazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Velazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Velazquez 3 Şubat 1984 tarihinde Zárate şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Velazquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Velazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Velazquez'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Velazquezboyu ve yaşı kaç

Javier Velazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Velazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Javier Velazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Velazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Huracán CR

30 Haziran 2006 yılında CADU U19

1 Temmuz 2009 yılında Racing Club

1 Ocak 2010 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2011 yılında Palestino

31 Aralık 2011 yılında Ind. Rivadavia

10 Temmuz 2012 yılında Instituto AC

16 Ocak 2015 yılında CA Talleres

20 Temmuz 2016 yılında Juv. Unida (G)

1 Ocak 2017 yılında CADU (Zarate)

1 Temmuz 2019 yılında Almirante Brown

24 Ağu 2020 yılında CA San Telmo

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Javier Velazquez kimdir

Javier Velazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Velazquez şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Javier Velazquez nereli

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