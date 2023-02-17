Javin Nopper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javin Nopper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javin Nopper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javin Nopper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javin Nopper 27 Ocak 2003 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Javin Vuyolwethu Nopper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javin Nopper Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javin Nopper, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javin Nopper'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javin Nopper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javin Nopper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javin Nopper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javin Nopper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında AFF/FFV U17

11 Temmuz 2021 yılında FC Breitenrain II

1 Ocak 2023 yılında FC Breitenrain

Javin Nopper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javin Nopper şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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