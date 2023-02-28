Javokhir İlyosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javokhir İlyosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javokhir İlyosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javokhir İlyosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javokhir İlyosov 6 Şubat 1994 tarihinde Chirakchi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жавоҳир Шавкат оглы Илёсов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javokhir İlyosov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javokhir İlyosov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Javokhir İlyosov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Javokhir İlyosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javokhir İlyosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javokhir İlyosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javokhir İlyosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Mash'al

1 Şubat 2018 yılında Metallurg Bk.

14 Ocak 2019 yılında Loko Tashkent

15 Ocak 2022 yılında Qizilqum

Javokhir İlyosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javokhir İlyosov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Javokhir İlyosov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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