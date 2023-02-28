Javokhir Kakhramonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javokhir Kakhramonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javokhir Kakhramonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javokhir Kakhramonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javokhir Kakhramonov 21 Mart 1996 tarihinde Termiz şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жавоҳир Янгибой Қаҳрамонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javokhir Kakhramonov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javokhir Kakhramonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Javokhir Kakhramonov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javokhir Kakhramonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javokhir Kakhramonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javokhir Kakhramonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javokhir Kakhramonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Bunyodkor

26 Temmuz 2017 yılında FK Buxoro

31 Aralık 2018 yılında Bunyodkor

5 Ocak 2020 yılında Sogdiana

Javokhir Kakhramonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javokhir Kakhramonov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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