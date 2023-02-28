Javokhir Sidikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javokhir Sidikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javokhir Sidikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javokhir Sidikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javokhir Sidikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javokhir Sidikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javokhir Sidikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javokhir Sidikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javokhir Sidikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javokhir Sidikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javokhir Sidikov 8 Aralık 1996 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жавоҳир Алишер оглы Сидиқов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javokhir Sidikov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial Sport Akademie yapmaktadır. Javokhir Sidikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javokhir Sidikov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Javokhir Sidikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/javokhirsidikov10?igshid=ve78b6lhlboh

Javokhir Sidikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javokhir Sidikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Javokhir Sidikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javokhir Sidikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Pakhtakor

1 Ağustos 2016 yılında Kokand 1912

22 Şubat 2019 yılında Pakhtakor

31 Aralık 2019 yılında Kokand 1912

1 Şubat 2020 yılında Pakhtakor

31 Aralık 2020 yılında Kokand 1912

12 Ocak 2021 yılında Loko Tashkent

16 Şubat 2022 yılında Kokand 1912

5 Ocak 2023 yılında Nasaf Qarshi

31 Aralık 2023 yılında Kokand 1912

Javokhir Sidikov kimdir

Javokhir Sidikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javokhir Sidikov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Javokhir Sidikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Javokhir Sidikov nereli

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