Javokhir Sokhibov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javokhir Sokhibov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javokhir Sokhibov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javokhir Sokhibov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javokhir Sokhibov 1 Mart 1995 tarihinde Fergana şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жавохир Абдусалом оглы Сохибов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javokhir Sokhibov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alay Osh futbol takımında oynamaktadır. FK Alay Osh takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Javokhir Sokhibov'nin FK Alay Osh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Javokhir Sokhibov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javokhir Sokhibov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javokhir Sokhibov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javokhir Sokhibov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pakhtakor

28 Şubat 2018 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2018 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2019 yılında Sogdiana

29 Temmuz 2019 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında FK Turon

30 Temmuz 2021 yılında Surkhon

12 Şubat 2023 yılında Alay Osh

Javokhir Sokhibov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javokhir Sokhibov şuan FK Alay Osh takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Javokhir Sokhibov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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