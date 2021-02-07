Hakkında çıkan haberler sonrası birçok internet kullanıcısı Jaw Ackah ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Jaw Ackah kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jaw Ackah hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

JAW ACKAH KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yaw Ackah 12 Ekim 1988 tarihinde dünyaya gelen Ganalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynamaktadır.

JAW ACKAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2019-2020 Boavista FC

2020 - Kayserispor

2021-BB Erzurumspor (kiralık)

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Erzurumspor taraftarları, 7 Şubat Pazar günü oynanan Erzurumspor - Kayserispor mücadelesinin ardından 'maçta şike var' hashtag'i kullanarak yaptıkları paylaşmalarla sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler.

Taraftarlar, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile Kayserispor'dan Erzurumspor'a kiralık olarak gelen Ackah'ın, bugün oynanan Erzurumspor - Kayserispor maçında kendini kasıtlı olarak oyundan attırmasıyla açık bir şekilde şike yaptığını ve maçın kaderi ile oynandığını iddia etti.

Taraftarların #MaçtaŞikeVar hashtag'ini kullanarak yaptıkları paylaşımlar sonrası olay Twitter'da trend topic oldu.

Bu tepkiler üzerine Erzurumspor yönetimi kırmızı kart gören Ackah’ı süresiz kadro dışı bıraktığını duyurdu.