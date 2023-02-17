Jawad Absisan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jawad Absisan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jawad Absisan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jawad Absisan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jawad Absisan 18 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Belçika,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jawad Absisan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jawad Absisan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jawad Absisan'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jawad Absisan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jawad Absisan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jawad Absisan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jawad Absisan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Berchem Sport

1 Temmuz 2019 yılında KSK Heist

Jawad Absisan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jawad Absisan şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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