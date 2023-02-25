Jay Barnett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Barnett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Barnett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jay Barnett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jay Barnett 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jay Barnett Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Jay Barnett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jay Barnett'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jay Barnett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jay Barnett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jay Barnett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jay Barnett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Melbourne

8 Şubat 2023 yılında Adelaide United

Jay Barnett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jay Barnett şuan Adelaide United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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