Jay Den Haan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Den Haan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Den Haan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jay Den Haan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jay Den Haan 3 Ocak 2001 tarihinde Bergschenhoek şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jay Den Haan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agency Nr.1 yapmaktadır. Jay Den Haan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jay Den Haan'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jay Den Haan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jay Den Haan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Feyenoord Altya
1 Temmuz 2017 yılında Feyenoord U17
1 Temmuz 2018 yılında Sparta U19
1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21
Jay Den Haan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jay Den Haan şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?BVCB Bergschenhoek, Sparta Rotterdam (2009-2014), Feyenoord (2014-2018), Sparta Rotterdam (2018-2020)
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