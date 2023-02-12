Jay Henderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Henderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Henderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jay Henderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jay Henderson 7 Mart 2002 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jay Henderson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InMotion Sports Agency yapmaktadır. Jay Henderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jay Henderson'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jay Henderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jay Henderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jay Henderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jay Henderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St. Mirren B

1 Temmuz 2020 yılında St. Mirren

7 Eylül 2020 yılında Clyde FC

22 Ocak 2021 yılında St. Mirren

1 Ocak 2023 yılında Inverness Cal.

31 Mayıs 2023 yılında St. Mirren

Jay Henderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jay Henderson şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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