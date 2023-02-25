Jay Oshea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Oshea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Oshea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jay Oshea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jay Oshea 10 Ağustos 1988 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James O'Shea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jay Oshea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jay Oshea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jay Oshea'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jay Oshea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jay Oshea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jay Oshea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jay Oshea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2008 yılında Galway United

1 Temmuz 2009 yılında Birmingham

1 Mart 2010 yılında Middlesbrough

1 Mayıs 2010 yılında Birmingham

1 Ekim 2010 yılında Stevenage

1 Aralık 2010 yılında Birmingham

1 Ocak 2011 yılında Port Vale

1 Şubat 2011 yılında Birmingham

1 Temmuz 2011 yılında MK Dons

20 Kasım 2012 yılında FC Chesterfield

5 Ocak 2013 yılında MK Dons

11 Ocak 2013 yılında FC Chesterfield

24 Ocak 2017 yılında Sheff Utd

31 Mayıs 2017 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2017 yılında Bury

1 Temmuz 2019 yılında Brisbane Roar

Jay Oshea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jay Oshea şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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