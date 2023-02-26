Jayden Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jayden Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jayden Adams 5 Mayıs 2001 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jayden Adams Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forwardzone Football Limited yapmaktadır. Jayden Adams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 23 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jayden Adams'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jayden Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jayden Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jayden Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jayden Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2020 yılında Stellenbosch FC

Jayden Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jayden Adams şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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