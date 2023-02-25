Jayden Gorman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Gorman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Gorman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jayden Gorman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jayden Gorman 25 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Jayden Shaye Gorman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jayden Gorman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jayden Gorman'nin Perth Glory ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jayden Gorman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jayden Gorman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Perth SC
1 Ocak 2022 yılında Perth Glory
Jayden Gorman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jayden Gorman şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sorrento FC (-2016), Perth Glory (2016-2019), Perth SC (2019)
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