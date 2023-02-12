Jayden Mitchell Lawson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Mitchell Lawson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Mitchell Lawson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jayden Mitchell Lawson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jayden Mitchell Lawson 17 Eylül 1999 tarihinde Basingstoke şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jayden Joshua Joseph Mitchell-Lawson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jayden Mitchell Lawson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jayden Mitchell Lawson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jayden Mitchell Lawson'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jayden Mitchell Lawson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jayden Mitchell Lawson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jayden Mitchell Lawson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jayden Mitchell Lawson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Derby U18

1 Temmuz 2018 yılında Derby U23

6 Ocak 2020 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2020 yılında Derby U23

8 Ağu 2020 yılında Bristol Rovers

17 Aralık 2020 yılında Derby U23

19 Ağu 2021 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

Jayden Mitchell Lawson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jayden Mitchell Lawson şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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