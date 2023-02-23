Jayson Papeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayson Papeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayson Papeau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jayson Papeau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jayson Papeau 30 Haziran 1996 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jayson Papeau Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Jayson Papeau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jayson Papeau'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jayson Papeau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jpapeau26

http://www.instagram.com/jay_papeau26

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Jayson Papeau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jayson Papeau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jayson Papeau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jayson Papeau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ste. Geneviève

1 Temmuz 2019 yılında Amiens SC

2 Ocak 2020 yılında FC Chambly Oise

30 Haziran 2020 yılında Amiens SC

31 Ağustos 2021 yılında Warta Poznań

22 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Jayson Papeau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jayson Papeau şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Le Mée SF (2002-2011, 2012-2013, 2015-2018), US Chauny (2011-2012), FC Melun (2013-2015)

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